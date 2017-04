Attaque en Syrie : des autopsies turques confirment l'utilisation d'armes chimiques

Au moins 86 personnes, dont 30 enfants et 20 femmes selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, ont péri dans cette attaque. Donald Trump a estimé mercredi que cet acte était un "terrible affront contre l'humanité" et "avait "franchi beaucoup de lignes, au-delà de la ligne rouge", faisant planer au passage une potentielle riposte. Le Conseil de sécurité, réuni en urgence mercredi, a repoussé au plus tôt à jeudi le vote d'une résolution, le temps pour les Occidentaux de négocier avec la Russie. Moscou avait jugé "inacceptable" le projet de texte des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.