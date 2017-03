Attaque de Londres : le député Tobias Ellwood héros malgré lui

Depuis mercredi en milieu d’après-midi, les photos de cet homme blond en costume portant des lunettes et à l’air grave sont partout. Tobias Ellwood, député et sous-secrétaire d'État (ndlr : poste sans équivalent en France) aux Affaires étrangères dans les gouvernements Cameron puis May depuis juillet 2014, est devenu ce mercredi un héros.





Le quinquagénaire, membre du parti conservateur, a en effet été l'une des premières personnes à porter secours au policier poignardé dans l'enceinte de Westminster par l'assaillant qui a semé la terreur dans le centre de Londres. Massage cardiaque, bouche à bouche, compression pour stopper les saignements... Malgré les effots de l'homme politique, la victime n'a pas survécu aux coups de couteau qui lui ont été portés.