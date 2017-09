"Attaques acoustiques" à Cuba : Washington rappelle ses diplomates

Tous les jours, le mystère prend de l'ampleur. Le gouvernement cubain a ouvert une enquête après ces attaques à ultrason contre l'ambassade américaine. Migraines, nausées, voire lésions cérébrales et perte définitive d'audition, la menace est on ne peut plus sérieuse. Mais quelles sont les armes capables de déclencher de tels troubles ? L'affaire empoisonne les relations entre les deux pays et réaniment de vieux fantômes...