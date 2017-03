Qui sont les victimes de l'attentat de Londres ?

Keith Palmer, 48 ans, travaillait pour la police londonienne depuis plus de 15 ans. Non armé, il se trouvait à l’entrée du Parlement de Westminster lorsqu’il a été poignardé à mort par le terroriste. Le député conservateur Tobias Ellwood a tenté de le réanimer, en vain. "J'ai cherché à stopper l'hémorragie et je lui ai fait du bouche-à-bouche en attendant l'arrivée des médecins, mais je crois qu'il avait déjà perdu trop de sang", a raconté l'élu, photographié en plein massage cardiaque avec du sang sur son visage et ses vêtements.