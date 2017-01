Attentat à Istanbul : Français, Jordaniens, Tunisiens… qui sont les victimes étrangères ?

Trois Jordaniens et deux Tunisiens font partie des 39 tués dans l'attaque de la boîte de nuit Le Reina à Istanbul dans la nuit de samedi à dimanche. En outre trois Libanais ont également perdu la vie dans cet attentat, ainsi qu'un Koweïtien, trois Irakiens, un Lybien et deux Indiens selon les ministère des Affaires étrangères de ces différents pays. Le Soudan de son côté a indiqué que plusieurs de ses ressortissants avaient péri, sans plus de précision. Un quotidien saoudien avance le chiffre de cinq.





L'ambassade du Maroc à Ankara a indiqué que trois de ses ressortissants avaient été légèrement blessés.