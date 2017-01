Attentat à Istanbul : le club Reina, lieu prisé de la jeunesse branchée turque

Il faut généralement montrer patte blanche pour y passer la soirée et trouver grâce aux yeux de videurs qui ne laissent entrer que des clients triés sur le volet. Les soirées commencent souvent bien après minuit dans ce club très select doté de plusieurs restaurants, pistes de danse et d'un bar central. La vue depuis la terrasse est spectaculaire avec l'un des trois imposants ponts qui enjambent le Bosphore situé juste au-dessus et les lumières de la rive asiatique qui scintillent au loin.