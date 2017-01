Attentat à Istanbul : au moins 39 morts dans l'attaque de la discothèque Reina, trois Français blessés

Erdogan a également réaffirmé la détermination turque à combattre le terrorisme. Il assure que la Turquie luttera jusqu'au bout contre le terrorisme et appelle la nation turque à rester unie face à ces attaques. "En tant que nation, nous combattrons jusqu'au bout non seulement les attaques armées de groupes terroristes et les forces derrière eux, mais aussi leurs attaques économiques, politiques et sociales", écrit-il. Et d'ajouter : "Nous conserverons notre sang froid, resterons encore plus unis et ne céderons pas de terrain à ces jeux malsains."