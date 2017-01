Attentat d'Istanbul : "Les rafales ne s'arrêtaient pas", raconte un Français témoin de l'attaque

Yunus, un Français de 25 ans était présent le soir de la Saint-Sylvestre dans la boîte huppée d'Istanbul en compagnie de son cousin. Il raconte notamment au micro de BFM TV sa nuit d'effroi : "On a entendu trois coups de feu vers 1h15, 1h20. Même pas 10 secondes après, il y a eu une rafale dans la discothèque. Le bruit était à côté de nous. Tout le monde a commencé à crier, à courir".

La nuit du Nouvel An a été marquée par un attentat meurtrier survenu à Istanbul . Armé d’un fusil d’assaut, un homme a ouvert le feu dans une discothèque, tuant au moins 39 personnes. 24 heures après le drame, l’assaillant est toujours activement recherché par les forces de l’ordre.