Attentat à Londres : pourquoi les Britanniques s’en relèveront, encore

Flegmatiques et (presque) imperturbables, les habitants de capitale britannique le seront encore quelques années plus tard, lors des tragiques attentats du 7 juillet 2005, où 52 personnes perdirent la vie et plus de 700 furent blessés. "J’étais à Londres à l’époque", nous raconte Philippe Chassaigne. "Et si l’on sentait que les Londoniens cherchaient à s’informer, il n’y avait aucune forme de panique collective, même tout près de là où avaient eu lieu certaines explosions."





Passé le choc, les Britanniques criaient d’ailleurs haut et fort leur détermination à résister et Tony Blair, Premier ministre à l’époque, ne manquaient pas de mettre en lumière "le stoïcisme et la résilience" de ses concitoyens.





Un stoïcisme dont les Londoniens ont, semble-t-il, de nouveau envie de faire preuve ce jeudi. Et ce peut-être d’autant plus que c’est le symbole de la démocratie – le Parlement – qui a été visé mercredi. "Comme avec les nazis lors de la Seconde guerre mondiale, il y a, chez les terroristes islamistes, une volonté de s’attaquer au mode de vie occidental et à l’idée de liberté", relève Philippe Chassaigne. Mais comme lors du dernier conflit planétaire, les Britanniques n’entendent pas se laisser faire, car ils habitent, comme l'a déclaré le maire Sadiq Khan jeudi soir : "Nous montrons au reste du monde que nous sommes la plus grande ville du monde".