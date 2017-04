Attentat à Stockholm : ce que l’on sait

HORREUR - Le camion-bélier a terminé sa course contre la vitrine d'un grand magasin. Le véhicule, volé, a remonté l'artère piétonne la plus populaire de Stockholm à toute vitesse peu avant 15h. Il percute alors de nombreux passants. Les témoignages, eux, sont glaçants et le Premier ministre suédois de son côté n’hésite pas à parler évoquer un "attentat".