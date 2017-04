Attentat contre des civils évacués en Syrie : les kamikazes étaient déguisés en humanitaires

Jan Egeland, qui dirige à l'ONU le groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie, a lui aussi déclaré que le ou les auteurs s'étaient fait passer pour des travailleurs humanitaires. "Nous ne savons pas qui ils étaient. Ce que nous savons, c'est qu'ils étaient déguisés en humanitaires", a-t-il affirmé devant les journalistes.





Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué ce carnage survenu lors d'une opération d'évacuation de civils de Foua et Kafraya, deux localités fidèles au régime de Damas et assiégées depuis deux ans par les rebelles. Le gouvernement syrien a accusé les rebelles, qui ont rejeté toute responsabilité et condamné l'attentat.





En vertu d'un accord conclu entre le Qatar, soutien de la rébellion, et l'Iran, allié du régime, la population de Madaya et Zabadani, deux localités rebelles assiégées par l'armée de Damas, et les habitants de Foua et Kafraya, assiégés par les rebelles, doivent être évacués en plusieurs phases. Des évacuations qui ont repris mercredi puisqu’une cinquantaine de bus transportant 3.000 personnes sont partis de Foua et Kafraya. Par crainte d'un nouvel attentat, les opérations se sont déroulées sous haute surveillance : plusieurs dizaines de rebelles armés gardaient les cars stationnés à Rachidine. Ces véhicules ont été disposés en demi-cercle afin de limiter les risques d'attaque. Une deuxième phase doit intervenir en juin, selon les termes de l'accord, qui prévoit l'évacuation totale de 30.000 personnes.