Attentat d'Istanbul : le groupe Etat islamique revendique l'attaque

Le groupe Etat islamique a revendiqué ce lundi 2 janvier l'attentat perpétré dans une discothèque d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe jihadiste indique qu'"un des soldats du califat" a mené l'attaque contre l'établissement Reina. 39 personnes sont mortes, 635 autres ont été blessées.





L'EI accuse la Turquie, un pays peuplé majoritairement de musulmans, de s'être alliée aux chrétiens, alors que l'armée turque poursuit depuis quatre mois une incursion dans le nord de la Syrie dont elle tente de déloger l'EI et des milices kurdes. "Dans la continuité des saintes opérations menées par l'Etat islamique contre le protecteur de la Croix, la Turquie, un soldat héroïque du califat a frappé une des discothèques les plus connues où les chrétiens célèbrent leur fête apostate", lit-on dans le communiqué. Il précise par ailleurs que l'assaillant a utilisé des grenades et une arme à feu pour tirer sur les clients de cette boîte de nuit huppée.









Selon l'agence de presse Dogan, les autorités ont confirmé l'interpellation et le placement en garde à vue de huit suspects. L'assaillant serait lui toujours en fuite.