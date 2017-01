Attentat de Berlin : Anis Amri aperçu à la gare de Bruxelles lors de sa cavale

Mais il manquait encore quelques pièces pour reconstituer le puzzle. On sait désormais que le terroriste tunisien de 24 ans est également passé par Bruxelles, deux jours après l'attaque de Berlin. Selon le parquet fédéral belge, "l'analyse des images de vidéosurveillance a permis de constater qu'Anis Amri est arrivé à la gare de Bruxelles-Nord le 21 décembre vers 19h, en provenance d'Amsterdam. Il y est resté jusqu'à 21h".





"Ce jour-là, il a pris le train entre Nimègue et Amsterdam, d'après les enquêteurs. Il a ensuite pris le train vers Bruxelles", a précisé le parquet belge, qui ne souhaite pas donner plus de détails "dans l'intérêt des enquêtes en cours en Belgique et en Allemagne".