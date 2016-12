Attentat de Berlin : comment nos voisins européens assurent la sécurité de leurs marchés de Noël

Il faut dire que dans de nombreux pays, la vigilance était déjà (très) élevée. L'Italie, régulièrement citée comme cible sur les vidéos de propagande de Daech, avait ainsi précédemment mis en place un dispositif renforcé pour Noël. Les forces de l’ordre transalpines ont d’ailleurs indiqué après l’attentat de Berlin ne pas avoir détecté de "signal d'alarme" particulier supplémentaire. La Belgique, l'un des principaux foyers du djihadisme en Europe, a elle aussi maintenu un niveau d'alerte correspondant à une menace "possible et vraisemblable". À Bruxelles, cible en mars de deux attaques coordonnées, et à Anvers, la seconde ville du royaume, les autorités ont néanmoins appelé à la "vigilance".





Au Royaume-Uni, les autorités ont elles indiqué avoir "pris en compte" le risque d'une attaque au camion et le niveau d'alerte a été maintenu à "très élevé" pour Noël et le Nouvel an. Les mesures avaient été renforcées avant l’attaque de Berlin. A Birmingham par exemple, des barrières sont déjà érigées depuis plusieurs semaines autour du marché de Noël, le plus important du pays.