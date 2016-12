Attentat de Berlin : l’ordinateur de bord du camion à l’origine du freinage d’urgence

Le bilan aurait pu être plus lourd dans la capitale allemande. Plus d’une semaine après l’attentat de Berlin qui a causé la mort de douze personnes et fait plusieurs dizaines de blessés, une porte-parole du ministère public allemand a confirmé une information importante : si le camion a freiné si rapidement, c’est grâce à son ordinateur de bord.





Équipé de systèmes électroniques dernier cri, le semi-remorque polonais possédait une caméra et un radar capables de détecter les obstacles. Un radar qui permet au camion, s’il ne réagit pas au bout d’une seconde, de provoquer un freinage d’urgence.