Attentat de Berlin : la polémique enfle face aux multiples failles de sécurité révélées

Pour le journal local Darmstädter Echo, l'un des problèmes est la multiplication dans un Etat fédéral des échelons de pouvoir et des autorités. "Pourquoi une personne comme le suspect tunisien a pu jouer au chat et à la souris avec les autorités en charge de son expulsion ?", s’interroge le quotidien. "Le fédéralisme, s'il n'est pas conscient de ses problèmes inhérents, représente un risque pour la sécurité", relève-t-il par ailleurs. Même son de cloche du côté du journal bavarois Süddeutsche Zeitung, qui pointe lui aussi "des erreurs" , mais souligne cependant qu'"un Etat de droit a le droit d'en commettre, autrement c'est le risque d'une dérive autoritaire à la manière de la Russie ou de la Turquie".





Toujours est-il que plus de deux jours après l'attaque, la police semble n'avoir aucune idée du lieu où peut se cacher l’auteur présumé. Preuve du désarroi apparent des autorités, une récompense de 100.000 euros est même promise dans l’avis de recherche – lancé à l'échelle européenne – pour tout information permettant de mettre la main sur Anis Amri.





Ces dysfonctionnements ne font pas non plus les affaires de la chancelière Angela Merkel, accusée, en particulier par la droite populiste, d'avoir exposé l'Allemagne à la menace terroriste en permettant l'arrivée d’au moins 1,2 millions de réfugiés depuis 2015. À moins d'un an des élections législatives lors desquelles elle espère obtenir un quatrième mandat, la cheffe du gouvernement est aussi critiquée par ses alliés conservateurs bavarois de la CSU et jusque dans son propre parti, la CDU. "A l'échelle nationale, il y a un grand nombre de réfugiés dont on ne sait pas d'où ils viennent ni comment ils s'appellent", pointe ainsi le ministre de l'Intérieur de la Sarre pour qui "cela représente un potentiel d'insécurité important."