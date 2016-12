Attentat de Berlin : la solidarité s'organise pour le chauffeur polonais du camion

Un routier britannique a ainsi lancé sur internet un cagnotte en faveur de la famille de Lukasz Urban. "Même si je ne connaissais pas Lukasz, les circonstances de sa mort m'ont choqué et écœuré, et je ne peux imaginer ce que sa famille doit ressentir en ce moment. Alors, en tant que routier moi-même, j'ai décidé d'en appeler à la communauté des camionneurs et au-delà pour contribuer modestement", écrit David Duncan sur la plateforme de financement participatif Gofundme.