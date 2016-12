Attentat de Berlin : trois jours après l'horreur, le marché de Noël rouvre ses portes

Comme ce fut le cas à Paris l’année dernière après les attaques du 13-Novembre, la vie doit reprendre son cours à Berlin. Les autorités ont ainsi décidé la réouverture du marché de Noël, lieu de l’attentat au camion-bélier ayant fait 12 morts et des dizaines de blessés lundi soir. Pour des raisons de respect et dans un esprit de recueillement, les illuminations et les évènements musicaux seront néanmoins interdits sur la Breitscheidplatz.