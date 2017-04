Attentat de Londres : la jeune touriste tombée dans la Tamise lors de l'attaque est décédée

"Après s'être battue pour la vie pendant plus de deux semaines, notre Andreea bien aimée, irremplaçable - une fille, une soeur, un compagne et une amie dévouée et merveilleuse, une personne unique et qui aimait la vie - nous a été brutalement et cruellement enlevé, de la manière la plus impitoyable et la plus lâche qui soit", ont déclaré sa famille et son compagnon. "Nous nous souviendrons toujours d'elle comme un rayon de soleil qui brillera dans nos coeurs", ont-ils ajouté, précisant que l'argent collecté pour sa convalescence serait donné à une association caritative.





Après avoir été repêchée et transportée à l'hôpital en urgence, elle avait subit une opération chirurgicale pour un caillot de sang au cerveau. Son compagnon avait été opéré pour une jambe cassée, avant de quitter l'hôpital. Il avait pu assister à une veillée d'hommage sur le pont de Westminster le lendemain de l'attentat. En fauteuil roulant, Andrei Burnaz avait été amené jusqu'au lieu de l'attaque, où il avait déposé une rose. Mercredi 5 avril, le prince William, son épouse Kate et son frère, le prince Harry, ont rencontré les survivants et les familles des victimes lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster.