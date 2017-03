Attentat de Londres : ce que l'on sait de l'assaillant Khalid Masood, qui était dans le viseur du MI5

Qui est l'auteur de l'attentat de Londres, qui a tué trois personnes et fait une quarantaine de blessés avant d'être abattu mercredi 22 mars près du Parlement ? Après avoir caché son identité "pour le bon déroulement de l'enquête", la Metropolitan police a finalement dévoilé son nom ce jeudi après-midi. Il s'agit de Khalid Masood. Âgé de 52 ans, ce Britannique, né dans le Kent, était connu des services de police. Il avait été condamné par le passé pour coups et blessures, possession d'armes et troubles à l'ordre public. Sa dernière arrestation remonte à décembre 2003. Le terroriste présumé n'a cependant jamais été inculpé pour des actes terroristes.





Plus tôt dans la journée, Theresa May avait apporté quelques premiers éléments devant les députés. La Première ministre a déclaré que l'auteur de l'attaque était né en Grande-Bretagne et qu'il était connu des services de renseignement. "Il y a quelques années, il a fait l'objet d'une enquête du MI5 pour des soupçons d'extrémisme violent", a-t-elle expliqué. "C'était une figure secondaire", a-t-elle ajouté. "(...)Il n'était pas dans le radar des services de renseignement ces temps-ci".





Il ne s'agit donc pas du prédicateur radical Abu Izzadeen, connu également sous le nom de Trevor Brooks, qui avait été présenté comme l'assaillant mercredi après-midi par la chaîne de télévision Channel 4. Selon son avocat, cet homme serait toujours en prison depuis son incarcération en janvier 2016. Channel 4 s'est d'ailleurs excusée pour son erreur.