Attentat de Londres : identités multiples, motivations, condamnations... ce que l'on sait de l'assaillant

Qui est l'auteur de l'attentat de Londres, qui a tué quatre personnes et fait une cinquantaine de blessés avant d'être abattu mercredi 22 mars près du Parlement ? Après avoir caché son identité "pour le bon déroulement de l'enquête", la Metropolitan police a finalement dévoilé son nom. Il s'agit de Khalid Masood. Âgé de 52 ans, ce Britannique, né sous le nom d'Adrian Russell Ajao dans le Kent et élevé par sa mère à Rye, était connu des services de police et possédait plusieurs identités. Selon les médias britanniques, il s'était converti à l'islam et aurait séjourné en Arabie Saoudite au milieu des années 2000, période au cours de laquelle il se serait radicalisé.





Il vivait depuis peu dans les West Midlands et "ne faisait l'objet d'aucune enquête". Selon Scotland Yard, "les services de renseignement ne possédaient pas d'éléments sur son intention de mener une attaque terroriste". Il habitait jusqu'en juin dernier à Birmingham avec sa femme et leurs enfants, selon des témoins qui ont dépeint un homme "très religieux". Il avait été condamné par le passé pour coups et blessures, possession d'armes et troubles à l'ordre public. Sa dernière arrestation remonte à décembre 2003. Le terroriste n'a cependant jamais été inculpé pour des actes terroristes.