Attentat de Londres : ce que l'on sait de l'assaillant, qui était dans le viseur du MI5

Plusieurs médias britanniques ont fait état d'une opération de police d'envergure ce jeudi à Birmingham, à 200 kilomètres au nord-ouest de Londres. "L'assaillant habitait ici", a déclaré un témoin du raid à l'agence Associated Press. Selon la BBC, la voiture - un SUV de marque Hyundai, indique le Daily Mail - utilisée par le terroriste pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham.





Il faut dire que la deuxième ville du Royaume-Uni est un fief des islamistes britanniques. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles l'an dernier et suspect-clé des tueries de Paris en novembre 2015, y avait séjourné l'été précédant ces attaques.





Le chef de l'antiterrorisme britannique a par ailleurs annoncé ce jeudi matin que des perquisitions avaient été effectuées à six adresses, à Birmingham et ailleurs dans le pays, et que huit personnes avaient été arrêtées.