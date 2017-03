Attentat de Londres : ce que l’on sait de l’attaque devant le Parlement

Il est 15h30 (heure française), quand, en plein coeur de la capitale britannique, un homme au volant d'un 4X4 lance son véhicule sur les passants sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, menant au Parlement britannique et à Big Ben. Peu après la sortie du pont, il percute le bas-côté de la voie puis en sort et court vers les grilles du Parlement, où la Première ministre Theresa May vient de s'exprimer. L'assaillant poignarde un agent. La police fait feu au moment où il essaie de s'attaquer à un deuxième policier, il est tué. Les membres du Parlement ont été confinés à l'intérieur des bâtiments, avant d'être évacués un peu plus tard vers les locaux de Scotland Yard, situés à proximité, escortés par des policiers lourdement armés. Theresa May a quant à elle été exfiltrée quelques minutes après les coups de feu.