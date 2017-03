Attentat de Londres : ce restaurateur a nourri gratuitement les services d’urgence le soir de l’attaque

"Je suis allé voir l'un des officiers et je lui ai dit : 'Je peux fermer tous les restaurants, mais je voudrais que vous et tous les membres des services d'urgence puissiez utiliser cet endroit pour vous nourrir et rester au chaud", explique Ibrahim Dogus, également connu outre-Manche pour avoir créé les "British Kebab Awards", sorte de concours des meilleurs kebabs du royaume.