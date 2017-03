Attentat de Londres : imbroglio autour de Abu Izzadeen, présenté comme l'assaillant

Aussitôt, des photos de Trevor Brooks ainsi que ses principaux faits d'armes sont exhumés, notamment sur les réseaux sociaux. On sait de lui qu'il a été condamné à plus de quatre ans de prison en 2008 pour incitation au terrorisme et collecte de fonds à visée terroriste, et qu'il a fait parler de lui, deux ans plus tôt, pour avoir qualifié de "tyran" le ministre de l'Intérieur en public.





Sauf que, près de deux heures après avoir annoncé le nom du suspect, Channel 4 News fait marche arrière. Le frère de Trevor Brooks aurait appelé la chaîne de télévision, assurant qu'il n'avait rien à voir avec l'attaque. Simon Israel, le journaliste reconnu à l'origine de l'information, se fend alors d'un tweet d'excuses dans lequel il explique qu'il "faisait confiance à sa source", mais a "fait une erreur. Abu Izzadeen est en prison", explique-t-il.