Attentat de Londres : l'attaque annoncée la veille sur le site 4chan ?

Désormais supprimé - après avoir été consulté environ 4.000 fois -, le message a été disséqué par les utilisateurs du forum, habitués à ce genre d'énigme 2.0. Dans la foulée de sa publication, un utilisateur hollandais a déchiffré le code et posté un message laconique : "big ben ?".





L'auteur du message, inscrit derrière le nom "Anonymous", n'avait pas publié d'autre message 4chan. Seul élément d'information, un drapeau danois à la fin de son post, laissant sous-entendre qu'il vit là-bas. Là encore, une information à prendre avec des pincettes puisqu'un simple VPN permet de masquer son identité.





Contacté par le site Gizmodo, le propriétaire de 4chan, Hiroyuki Nishimura, a assuré que le site était "prêt à répondre aux forces de l'ordre" si celles-ci venaient à s'intéresser à ce message. Une démarche qui permettrait de démêler le vrai du faux, à l'heure où l'image de 4chan est de plus en plus ternie par les polémiques. Le site, créé en 2003 par Christopher Poole, avait été conçu à la base comme un forum en ligne anonyme pour discuter et partager sur les comics japonais. Avant de devenir le "berceau" des pirates Anonymous, actifs dans la défense du site WikiLeaks, grâce à ses nombreuses sections. Parmi celles-ci, on retrouve des sites de partage d'images et de dessins, parfois à connotation pornographique, et un site de discussions. Sa nature anonyme a fait que 4chan est devenu source de controverses, mais aussi de nombreux "mème" devenus très populaires sur internet.