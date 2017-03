Attentat de Londres : l’impossible lutte contre le terrorisme "low cost", ce virage stratégique pris par Daech

Dès mai 2013, cette méthode avait été mise en application au Royaume-Uni, où un militaire avait été renversé par une voiture conduite par deux terroristes anglais d’origine nigériane. Mais après 2014, cette pratique s'est généralisée : deux militaires renversés au Québec le 20 octobre 2014 ; des policiers attaqués au couteau en France, à Joué-les-Tours, le 20 décembre 2014, ou encore à Nice le 3 février 2015... Puis, en 2016, les assaillants se sont mis à utiliser des camions pour écraser des foules : Nice, le 14 juillet (86 morts et plus de 400 blessés), et Berlin, le 19 décembre (12 morts et 48 blessés). En 2017, dernièrement, il y eut l’attaque à l’aéroport d’Orly, et donc Londres.