Attentat de Londres : la capitale britannique déjà touchée en 2005, 2013 et 2015

C’est l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol britannique. Le 7 juillet 2005, au lendemain de la désignation de Londres par le Comité international olympique pour les Jeux olympiques d'été de 2012 et le jour même de l'ouverture du 31e sommet du G8 en Écosse, quatre explosions touchent les transports en commun de la capitale, métro et bus, faisant 56 morts et 700 blessés. Des attaques commises par quatre jeunes terroristes islamistes britanniques.