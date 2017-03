Attentat de Londres : le film des événements retracé par les caméras de Sept à huit

Khalid Masood, ressortissant britannique de 52 ans converti à l'islam était connu des services de polices mais pas des services anti-terroristes.





Entre 1983 et 2003, Adrian Russell Ajao, alias Adrian Elms, alias Khalid Masood a été plusieurs fois condamné pour agressions, détention illégale d'armes et trouble à l'ordre public. Entre novembre 2005 et novembre 2006 puis entre avril 2008 et avril 2009, il a été professeur d'anglais en Arabie saoudite, a confirmé l'ambassade d'Arabie Saoudite, qui a précisé qu'il n'était pas dans le collimateur des services de sécurité du royaume.





Les équipes de Sept à huit se sont rendues à son ancien domicile à Birmingham et ont rencontré l'une de ses anciennes voisines, qui a encore du mal à y croire. Elle assure que l'homme paraissait gentil. "Il tondait souvent la pelouse, il lavait sa voiture", raconte-t-elle.





Quatre jours après l'attentat, les enquêteurs cherchent toujours de possibles complicités avec l'assaillant. Le groupe djihadiste Etat islamique (EI), qui a revendiqué l'attentat, assure que Masood était "un soldat" de l'organisation.