Attentat de Londres : pas de lien avéré entre l’assaillant et Daech

Janet Ajao, la mère de Khalid Masood, a publié lundi un communiqué dans lequel elle condamne l'attentat qui l'a laissée "choquée et abasourdie". "J'ai versé beaucoup de larmes pour les personnes affectées par cet acte horrible", a-t-elle dit.





Entre 1983 et 2003, Adrian Russell Ajao a été plusieurs fois condamné pour agressions, détention illégale d'armes et trouble à l'ordre public. Entre novembre 2005 et novembre 2006, puis entre avril 2008 et avril 2009, il a été professeur d'anglais en Arabie saoudite, a confirmé l'ambassade d'Arabie saoudite qui a précisé qu'il n'était pas dans le collimateur des services de sécurité du royaume.