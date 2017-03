Attentat de Londres : Westminster, un symbole britannique pris pour cible

S’attaquer à ce quartier, c’est donc s'en prendre aux institutions politiques du pays. Le Palais de Westminster, cible principale de l’attaque, abrite en effet le Parlement britannique avec la Chambre des communes (équivalent de l'Assemblée nationale) et de la Chambre des Lords (équivalent du Sénat). La plupart des grands ministères et la Cour royale de justice se trouvent juste à côté. Le pouvoir tout entier y est centralisé puisqu'il s'agit également du lieu de résidence du Premier ministre britannique et de la famille royale avec le 10 Downing Street et le Palais de Buckingham.