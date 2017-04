Attentat de Stockholm : qui sont les victimes de l'attaque ?

Ce Britannique résidait à Stockholm avec sa famille et travaillait depuis plus de cinq ans pour le site de musique en streaming Spotify. Il avait 41 ans. Le PDG de son entreprise a posté un message sur son mur Facebook en sa mémoire : "C’est un choc et c’est avec le cœur lourd que je vous confirme le décès d’un membre de notre équipe, Chris Bevington". "Il n’y a pas de mots pour dire à quel point il va nous manquer […] repose en paix mon ami", a-t-il ajouté.