"Les gens étaient partout étalés sur le sol" : les témoins de l'attaque de Stockholm racontent l'horreur

A l'endroit où les gens ont été fauchés sur Drottninggatan, principale rue piétonne et commerçante de la capitale suédoise, un autre témoin raconte : "Il y avait plein d'ambulances, de policiers et des camions de pompiers. Tous les gens qui se trouvaient dans la rue ont été repoussés par la police, qui a bouclé un large périmètre de sécurité."





Un autre témoin arrivé sur place peu de temps après détaille lui aussi ce qu’il a vu : "J’étais un peu plus loin [de là où a eu lieu l’attaque] et j’ai juste vu un hélicoptère. Mais quand je me suis rapproché des barricades, j'ai vu un chien mort et de très nombreuses couvertures avec des gens en dessous. J'ai vu au moins cinq couvertures. Puis un policier est arrivé et a dit : 'Vous devez partir d'ici, sinon je vous asperge de gaz lacrymogène'. Je suis donc parti à ce moment-là."





Brandon Sekitto était assis dans sa voiture lorsque le camion est arrivé : "J’entendais des gens crier : 'Courez, courez'. Tout s’est passé sous mes yeux. J'ai vu le conducteur, c’était une personne vêtue de noir et dont la peau du visage semblait blanche. Les gens criaient et couraient dans tous les sens. J'ai vu les traces du passage du camion. Ça pouvait être du sang ou tout autre liquide. J'ai vu plusieurs blessés. Il y avait beaucoup de gens dehors."