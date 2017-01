Attentat du Nouvel An à Istanbul : sur Internet, des hommages et des questions

Sur Twitter, c’est notamment via les hashtags #PrayForIstanbul ou #PrayForTurkey que les internautes du monde entier envoyaient leurs pensée et leurs témoignages d’affection, parfois accompagnés de dessins. Anonymes et célébrités - comme l'ancienne Miss France Flora Coquerel par exemple - réutilisait aussi les codes couleurs du tristement célèbre "Je suis Charlie", avec le nom d’Istanbul et du Reina en lettres blanches sur fond noir.