Attentat du Nouvel An à Istanbul : la Turquie, une poudrière sous le feu du terrorisme

2017 a commencé sous le signe de l’horreur en Turquie. Après une année 2016 déjà fortement marquée par le terrorisme, avec une quinzaine d’attaques d’ampleur dans lesquelles près de 300 personnes ont perdu la vie, le pays doit à nouveau faire face à la souffrance et au deuil alors que l’attentat perpétré dans la nuit du Nouvel An contre le Reina, une boîte de nuit branchée d’Istanbul, a fait 39 morts et des dizaines de blessés.





Et la pression ne semble pas en passe de faiblir. Qu’elle soit extérieure avec Daech – qui a revendiqué l’attaque du Reina – ou intérieure avec les militants kurdes radicaux, la menace est en effet prégnante. Une menace contre laquelle le gouvernement tente de faire face dans un contexte national tendu depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet dernier. Preuve que les autorités turques étaient sur leurs gardes en ce jour de réveillon, 17.000 policiers avaient été déployés à Istanbul pour encadrer les festivités.