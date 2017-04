Attentat en Suède : ce que l’on sait de l'attaque au camion-bélier

Nombreux sont ceux à avoir exprimé leur solidarité avec la Suède. Dans un message, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, parle d'une "attaque contre nous tous". François Hollande a également fait part "de son effroi et de son indignation". "La France exprime sa sympathie et sa solidarité aux familles des victimes et à tous les Suédois", a ajouté le chef de l'État, ajoutant que "la lutte sans relâche contre le terrorisme doit être une priorité de la solidarité européenne".





Lancer un véhicule dans la foule pour tuer n'est pas un modé opératoire anodin. Il rapelle en effet les attaques revendiquées par le groupe Etat islamique menées à Londres, Berlin et dans le sud de la France à Nice. L’enquête déterminera si tel était l’objectif du chauffard.