Attentat en Turquie : au moins deux morts et 10 blessés près du tribunal d'Izmir

Cet attentat est le dernier en date d'une série d'attaques qui a endeuillé la Turquie en 2016 et qui ont été soit imputés aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) soit revendiqués par la rébellion kurde. Il intervient alors que les autorités turques recherchent activement l'auteur du carnage d'Istanbul, qui avait réussi à prendre la fuite après avoir tué 39 personnes et blessé des dizaines d'autres pendant la célébration du Nouvel An dans une boîte de nuit, le Reina. Cette tuerie a été revendiquée par l'EI.