Stockholm : une attaque meurtrière inédite en Suède

La journaliste suédoise Elisabet Frerot Sördergern, sur place depuis Stockholm, confiait à LCI : "On a jamais eu un attentat comme celui-là. En Suède, c’est la première fois qu’on est touchés et qu’il y a des morts ." Considéré comme l'un des pays les plus sûr du monde avec notamment un taux de criminalité très faible, l'attaque au camion de ce vendredi sonne comme "un véritable choc" dans le pays, selon la journaliste.