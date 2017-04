Attentats à Alexandrie et Tanta : qui sont les Coptes d'Egypte ?

La montée d'un islam rigoriste aggrave le sentiment de marginalisation des Coptes, surtout depuis la chute du président Hosni Moubarak le 11 février 2011. Le 8 mars 2011, 13 personnes avaient été tuées lors d'affrontements entre musulmans et Coptes dans le quartier déshérité de Moqattam au Caire. Deux mois plus tard, des affrontements entre musulmans et Coptes faisaient 15 morts et plus de 200 blessés dans le quartier populaire cairote d'Imbaba, où une église avait été attaquée et une autre incendiée. En octobre de la même année, 27 personnes avaient été tuées au Caire lors d'une manifestation contre l'incendie d'une église.





La minorité chrétienne avait ensuite subi les représailles d'islamistes radicaux lui reprochant d'avoir soutenu l'éviction en juillet 2013 de l'islamiste Mohamed Morsi, le seul président élu démocratiquement d'Egypte, un an tout juste après son accession à la magistrature suprême. Depuis l'été 2013, au moins 42 églises ont été attaquées, dont 37 incendiées ou endommagées, ainsi que des dizaines d'écoles, de maisons et de commerces appartenant à des Coptes, affirme Human Rights Watch, qui accuse les forces de l'ordre d'avoir été absentes lors de ces attaques confessionnelles.