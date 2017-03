Attentats de Bruxelles : le désarroi des familles des victimes face à la complexité de l'administration belge

Le temps du souvenir. Un an après les pires attentats de son histoire, la Belgique rend ce mercredi plusieurs hommages aux 32 morts et plus de 320 blessés du 22 mars 2016. Des hommages en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, des représentants des plus hautes autorités du royaume, mais aussi des familles qui, à la douleur de perdre un proche, se voient confrontées à une administration complexe.





"Les émotions sont comme des vagues ; des jours ça va, d’autres non, a témoigné sur l'antenne de LCI Philippe Vansteenkiste, le frère d'une victime. Cela fait maintenant un an, je crois qu'il est temps de regarder vers le futur. C'est une page qui ne se tournera jamais, mais il faut essayer d'avancer." Depuis les attentats, Philippe Vansteenkiste a fondé une association, V-Europe, pour aider les victimes et leurs familles à se frayer un chemin dans les complexes démarches administratives à effectuer. "On avait parfois vraiment l'impression qu'il fallait pratiquement se mettre à genoux pour avoir une compensation minimum pour pouvoir continuer", a-t-il expliqué à l'AFP, évoquant la "détresse" des personnes atteintes.