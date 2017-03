Symbole des attentats de Bruxelles, l'hôtesse de l'air indienne a été reçue par le roi des Belges

Le visage ensanglanté, l'uniforme déchiré, le ventre nu et le corps recouvert de cendres : sa photo avait fait le tour du monde. Nidhi Chapekar, hôtesse de l'air indienne blessée à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem lors des attentats du 22 mars 2016 - qui ont fait 32 morts et 320 blessés - est revenue en Belgique et a été reçue lundi par le roi Philippe et la reine Mathilde.





En avril 2016, le couple royal de Belgique avait déjà rendu visite à la femme de 42 ans, qui se trouvait dans un coma artificiel à l'hôpital de Charleroi. "Un an après les attentats, elle est à nouveau en Belgique et est reçue par les souverains à cette occasion" a annoncé un communiqué du Palais. Vêtue d'un sari traditionnel, Nidhi Chapekar était accompagnée au Palais de Bruxelles par son mari. Elle s'est ensuite entretenu "en toute intimité" avec les souverains, a précisé l'agence Belga.