Attentats du 13-Novembre : deux interpellations à Bruxelles

Un couple soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique. Deux personnes ont été interpellées mardi à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise, dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a indiqué mercredi le parquet fédéral belge. Selon le site du quotidien belge DH, l'opération est liée aux frères kamikazes Ibrahim et Khalid El Bakraoui, morts lors des attentats de l’aéroport et du métro de Bruxelles le 22 mars 2016, mais qui selon le groupe Etat islamique (EI) sont également à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.





"Dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Paris de novembre 2015, un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme a fait exécuter hier une perquisition à Bruxelles (Laeken)", a précisé dans un bref communiqué le parquet fédéral belge, qui ne cite pas les frères El Bakraoui. "Deux personnes ont été privées de liberté et emmenées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles pour audition circonstanciée", ajoute le parquet fédéral belge, chargé enquêtes liées au terrorisme.