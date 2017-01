Attentats du 13-Novembre : un couple inculpé à Bruxelles

Un couple soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique. Deux personnes ont été interpellées mardi à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise, dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a indiqué mercredi le parquet fédéral belge. Ce jeudi, Farid K. et Meryem E. B. ont été inculpés, "soupçonnés d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui des faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris", a précisé le parquet fédéral. Il est l'un des trois kamikazes qui s'étaient fait exploser lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016.





Farid K. a été inculpé "du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture", puis a été incarcéré, a précisé le communiqué. De son côté, "Meryem E. B. a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions", a-t-il ajouté.