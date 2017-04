Attentats en Egypte : "Tout est devenu noir, les gens ont volé les uns sur les autres"

Déjà fin mars, l’église avait signalé aux fidèles, via sa page Facebook, qu'un "objet suspect" avait été retrouvé devant le bâtiment et qu'une équipe de démineurs l'avait récupéré et transporté "dans un véhicule spécial". Une découverte qui avait particulièrement inquiété la communauté copte égyptienne qui se sent abandonnée et discriminée par les autorités d’un pays majoritairement musulman.





Quelques heures après ce drame, un second kamikaze a tenté de se faufiler dans une autre église, à Alexandrie cette fois. Le pape copte orthodoxe Tawadros II, qui se trouvait à l'intérieur, n’a pas été touché. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a demandé dimanche à l'armée de déployer des forces pour aider la police à protéger les "infrastructures vitales" du pays.