Au Canada, la bourse s'envole à l'annonce de la légalisation du cannabis

Le calendrier de ce projet de loi approchant à grand pas, lundi la Bourse de Toronto en a ressenti les effets. Les sociétés de production de cannabis à des fins médicales ont vu leurs valeurs bondir à l'image de l'action de la société Canopy Growth avec une hausse de 11% ; une augmentation similaire pour Aurora Canabis et de 8,4 % pour Aphria. Cette envolée des cours boursiers témoignent de l'importance du marché potentiel. En effet selon la banque CIBC, les recettes pourraient atteindre les 5 milliars de dollars par an grâce aux consommateurs et aux recettes engrangées par le tourisme de l'herbe au Canada. Le dépôt de cette loi était prévu par Justin Trudeau "avant l'été", mais celui-ci pourrait maintenant être avancée au 10 avril pour laisser le temps aux parlementaires de voter le texte et aux provinces de prendre les dispositions nécessaires pour organiser la distribution au 1er juillet 2018.