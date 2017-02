Au Gabon, les éléphants sont menacés d'extinction

Le nombre des éléphants dans le sud du parc, qui se trouve à 58 kilomètres du plus proche grand axe routier gabonais, a été un peu réduit, précise le chercheur. Mais dans le centre et les parties nord du parc qui, a un endroit, est à seulement six kilomètres d'une route nationale camerounaise, "les populations d'éléphants ont été décimées", poursuit le chercheur. La proximité de cet axe routier fait qu'il est relativement facile pour les braconniers camerounais d'accéder au parc et de transporter leur butin illégal jusqu'à Douala, la plus grande ville du pays qui est un centre majeur de trafic international d'ivoire.