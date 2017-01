Au Kurdistan, Donald Trump inspire une chaîne de restaurant de poisson

Dans une vidéo de CNN, Nadyar Zawiti explique pourquoi il a fait ce choix : "Ce que j’admire dans la personnalité de Trump c’est qu’il est ferme, il est dur et on espère qu’avec cette dureté qu’il vaincra l’Etat islamique". Une affirmation qui fait écho à l'engagement actif des troupes kurdes dans la bataille livrée contre Daech en Syrie depuis novembre. A Mossoul et à Raqqa, où elles sont soutenues par les Etats-Unis, elles constituent le fer de lance de l’offensive contre les djihadistes, au sein des Forces démocratiques syriennes.