Au moins 39 morts dans les incendies qui frappent le Portugal et l'Espagne

Le Portugal avait déjà été bouleversé à la mi-juin par l'incendie le plus meurtrier de son histoire, qui a fait 64 morts et plus de 250 blessés près de Pedrogao Grande (centre). Quelque 3600 pompiers tentaient en fin d'après-midi de venir à bout d'une soixantaine de foyers encore actifs, dont la moitié étaient jugés "importants" et continuaient de menacer des villages. Au Portugal comme en Galice, la météo était plus clémente lundi 16 octobre que la veille, avec des températures en baisse et parfois même de la pluie, mais les pompiers avaient encore beaucoup à faire. En fin d'après-midi, les autorités galiciennes, qui ont décrété trois jours de deuil régional, recensaient toujours une quinzaine de foyers actifs pouvant représenter un risque pour les populations et les habitations.





Parmi la quinzaine d'incendies considérés comme "importants" lundi soir, le plus préoccupant faisait rage dans la commune de Lousa (centre), où des pompiers positionnés à flanc de colline s'efforçaient de freiner l'avancée des flammes aux abords du village de Cabanoes, a constaté un journaliste de l'AFP. Malgré une nouvelle baisse des températures et la pluie prévues pour mardi, la protection civile a décidé de prolonger l'alerte rouge en vigueur depuis dimanche matin.