Ivres, 10.000 fêtards australiens laissent 15 tonnes de déchets sur une plage

"Beaucoup de gens boivent, très peu savent être bourrés." Cette maxime, œuvre de Jacques Dutronc, semble parfaitement s’appliquer au cas de quelque 10.000 fêtards australiens. Et pour cause : après une soirée sauvage organisée le jour de Noël sur la plage très prisée de Coogee Beach, dans les environs de Sydney, les noctambules manifestement trop éméchés pour que subsistent en eux une quelconque forme de décence, de respect ou de propreté ont laissé derrière eux près de 15 tonnes de déchets.





Comme le rapporte le quotidien britannique The Guardian, cette dégradation des lieux a poussé les autorités de Nouvelle-Galles du Sud à interdire toute consommation d’alcool sur la plage et dans les parcs environnants jusqu’à la fin de l’été austral. Une mesure résultant, selon la ville de Randwick, où se trouve Coogee Beach, du "comportement mauvais et inapproprié d’une minorité".