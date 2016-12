Australie : arrestation de 7 personnes qui projetaient plusieurs attentats le jour de Noël

Les attaques devaient survenir le jour de Noël. Les lieux, comme les modes d’action, étaient multiples. La police australienne a annoncé avoir arrêté sept personnes qui préparaient plusieurs attentats dans le centre de Melbourne. Des lieux emblématiques de la deuxième ville la plus peuplée d’Australie étaient ciblés, comme la gare, la place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul. Des explosifs, des armes à feu et des couteaux devaient servir à ces attaques rapporte la police de l’Etat de Victoria.





"Nous avons dû mener une enquête criminelle relative à la formation de ce que nous pensons être un complot terroriste", a déclaré le chef de la police. "Nous pensons qu’il y avait l’intention de mener ce que nous appelons une attaque à modes multiples, probablement le jour de Noël. L’attaque devait comprendre une explosion, l’utilisation d’explosifs, et nous avons des preuves".